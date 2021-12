Pierre Wunsch élu nouveau président de la Fondation Roi Baudouin

Le conseil d'administration de la Fondation Roi Baudouin a choisi Pierre Wunsch comme nouveau président, annonce l'organisation vendredi. Le gouverneur de la Banque nationale de Belgique (BNB) succèdera à Thomas Leysen à partir de janvier prochain.

Pierre Wunsch était déjà l'un des vice-présidents de la Fondation depuis 2020 et il assure également la présidence du comité de gestion de Boost, le programme de développement des talents de la fondation, depuis 2019. Il sera remplacé en tant que vice-président par Yasmine Kherbache, juge à la Cour constitutionnelle et membre du conseil d'administration de la Fondation Roi Baudouin depuis 2016. Sous la présidence de Thomas Leysen, la Fondation indique avoir enregistré "une croissance significative" et avoir investi son capital en tenant compte de critères de durabilité. De nombreux projets internationaux ont vu le jour tout en continuant à accorder une attention particulière aux initiatives locales, ajoute-t-elle. (Belga)