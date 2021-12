Arrestation d'un évadé en série parmi les plus recherchés d'Italie

Un condamné connu pour ses cavales en série et évasions spectaculaires, classé parmi les huit criminels en fuite les plus dangereux d'Italie, a été arrêté dans son village natal en Sardaigne, a annoncé le ministère italien de l'Intérieur.Cet homme de 79 ans doit purger une peine de 24 ans pour trafic de drogue international, selon les médias locaux. La police l'a arrêté dans une maison du bourg montagneux de Sardaigne, Desulo où il a grandi, petit dernier d'une famille de 11 enfants, né d'un père berger. Il ne respectait plus son contrôle judiciaire depuis l'an passé. Avec plus de 40 ans passés en prison pour tentative de meurtre et enlèvements, il a défrayé la chronique en Italie en sautant d'un train durant un transfert ou en se déguisant en prêtre en une autre occasion, selon les médias. En 1970, toujours selon les médias, c'est habillé en femme qu'il avait assisté à un match de foot de son équipe de Cagliari. Plus tard, Graziano Mesina, avec le statut de "repenti", a joué un rôle clé dans la libération d'un enfant kidnappé, Farouk Kassam, poussant le président italien de l'époque à lui accorder une grâce. Il a travaillé un temps comme guide-conférencier, mais en 2013, il avait été à nouveau arrêté pour avoir créé un réseau international de narcotrafiquants, entraînant la révocation de sa grâce. Ses avocats ont indiqué à l'agence italienne Ansa qu'il sortait d'"une année difficile" en cavale, durant laquelle ses soeurs sont décédées du Covid-19. Interrogé pour savoir pourquoi il s'était échappé l'an dernier, il leur a déclaré: "J'ai déjà passé trop de temps en prison, plus de 45 ans, et l'idée d'y retourner pour mourir m'effrayait". (Belga)