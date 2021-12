Charleroi: SNCB et Igretec collaboreront pour l'aménagement de parcelles autour de la gare

L'intercommunale Igretec jouera le rôle d'aménageur urbain pour le compte de la SNCB dans le dossier d'aménagement de trois parcelles aux abords directs de la gare de Charleroi-Sud. Un accord de collaboration en ce sens vient d'être ficelé entre la SNCB et l'intercommunale, a indiqué samedi la porte-parole de la SNCB.Les trois parcelles en question représentent une surface de quelque 50.000 mètres carrés. Les projets d'aménagement comporteront des espaces pour des bureaux, des logements et des commerces, a indiqué la porte-parole. L'intercommunale va s'atteler dans le dossier à réaliser un masterplan reprenant les éléments de programmation et les intentions d'aménagement. En collaboration avec la SNCB, elle préparera également les marchés à l'attention des promoteurs. Aucun calendrier précis n'a été avancé pour l'heure dans le dossier. (Belga)