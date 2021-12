Coronavirus - Pays-Bas: confinement "inéluctable" pendant les fêtes de fin d'année

Un confinement est "inéluctable" pendant les fêtes de fin d'année en raison de la hausse de cas de coronavirus due au variant Omicron, a déclaré samedi après-midi le Premier ministre néerlandais Mark Rutte au cours d'une conférence de presse. Les citoyens ne peuvent en outre plus recevoir que deux invités chez eux, contre quatre auparavant, tandis que les écoles et l'accueil extra-scolaire garderont portes closes jusqu'au 9 janvier au minimum.L'équipe d'experts qui conseille le gouvernement depuis le début de la pandémie aurait préconisé - dans un avis qui n'a pas été rendu public - un retour au confinement afin de freiner la propagation du variant Omicron. Plus tôt cette semaine, les Pays-Bas avaient déjà annoncé la fermeture anticipée des écoles primaires avant les vacances de Noël à cause d'Omicron. Les restrictions sanitaires entrées en vigueur le 28 novembre, notamment la fermeture des magasins non essentiels, bars et restaurants tous les jours entre 17h00 et 05h00, ont également été prolongées jusqu'au 14 janvier. (Belga)