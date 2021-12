France: annulation du feu d'artifice et des concerts du Nouvel An sur les Champs-Elysées

La mairie de Paris a annoncé samedi l'annulation du feu d'artifice et des concerts prévus sur les Champs-Elysées pour la Saint-Sylvestre, afin d'appliquer les mesures demandées par le gouvernement pour lutter contre l'épidémie de Covid-19."Au vu de la résurgence de la pandémie et des nouvelles annonces gouvernementales, la Ville de Paris est au regret de devoir annuler l'ensemble des festivités prévues sur les Champs-Élysées le 31 décembre", a affirmé la mairie à l'AFP. "Le feu d'artifice ne sera pas tiré, et les 'dj sets' ne pourront malheureusement pas avoir lieu cette année." En 2020, toutes les festivités avaient été annulées pour les vacances de Noël en raison du couvre-feu imposé pour lutter contre l'épidémie, qui n'avait été levé que pour le réveillon de Noël. Le Premier ministre français Jean Castex a demandé vendredi aux mairies de renoncer aux concerts et feux d'artifice le soir du 31 décembre, pendant lequel la consommation d'alcool sur la voie publique sera interdite. (Belga)