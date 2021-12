Jupiler Pro League - Gand bat Saint-Trond 2-1 et se retrouve 5e

Après Ostende, l'Union Saint-Gilloise et Zulte-Waregem, La Gantoise a remporté 2-0 son duel de la 20e journée de championnat programmé samedi au détriment de Saint-Trond. Laurent Depoitre (27e) et Tarik Tissoudali (64e) ont permis aux Buffalos de se hisser en 5e position avec 33 points, un de moins qu'Anderlecht (4e), qui se déplace dimanche (13h30) au Club Bruges (39 points, 2e). Les Canaris, qui ont aligné une cinquième défaite d'affilée, sont 14e (21 points).

A Gand, Hein Vanhaezebrouck a laissé Sven Kums et Vadis Odjidja sur le banc, il a relancé Elisha Owusu et a préféré Christopher Opéri à Nurio au latéral gauche. Suspendu Bernd Hollerbach a laissé sa place à Dennis Schmitt sur le banc mais il avait décidé d'accorder une pause à Jorge Teixeira et à Suzuki, il n'avait pas retenu Durkin, légèrement blessé et avait désigné Daichi Hayashi, Taichi Hara et Dimitri Lavalée pour les remplacer En première période, les occasions ont été rares tant le jeu est resté fermé, les deux équipes se contentant d'un seul tir cadré. Les Buffalos avaient la possession du ballon mais Daniel Schmidt n'a eu qu'une intervention banale à effectuer sur un tir d'Alessio Castro-Montes (16e). L'étincelle attendue est venue des pieds de Roman Bezus, qui a profité d'une perte de balle de Robert Bauer pour servir Depoitre (27e). Bien organisé, Saint-Trond n'a été vraiment dangereux qu'une seule fois sur une reprise de Daiki Hashioka (36e). Le retour des vestiaires n'a pas été très animé bien que les Trudonnaires aient pris un peu plus de risques. Après un slalom dans la défense gantoise, Liberato Cacace a servi Hara, qui a trouvé Bolat sur sa route (57e). Pas efficace devant, les Canaris ne l'étaient pas derrière non plus: sur une nouvelle perte de balle, Tissoudali a doublé l'écart après un une/deux avec Bezus (64e, 2-0). L'attaquant néerlandais n'a pas été aussi en verve quand il s'est retrouvé seul face à Schmidt (71e). Alors que Saint-Trond se cherchait, Hara a réduit l'écart de la tête sur un service de Christian Brüls (86e, 2-1). (Belga)