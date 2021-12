Ladies European Tour - LET Final Qualifying School: classement après le 3e tour

Le classement, après le 3e tour du Let Final Qualifying School à La Manga, samedi en Espagne:1. Megan MacLaren (Ang) 211=70-68-73 -6; 2. Linn Grant (Suè) 210=69-73-68, Manon Gidali (Fra) 212=73-66-73; 4. Lisa Pettersson (Suè) 211=73-71-67, Ines Laklalech (Mar) am. 213=73-68-72, Gabriella Then (USA) 211=70-73-68; ... 57. Charlotte De Corte (Bel) 221=75-77-69 (Belga)