L'Open Vld reste dans la majorité anversoise même sans échevin supplémentaire

Les membres de la section anversoise de l'Open Vld (Stad Antwerpen) ont accepté vendredi soir, lors d'un congrès virtuel, un compromis relatif à la répartition des mandats d'échevins à Anvers. Les libéraux acceptent finalement de ne pas avoir un échevin supplémentaire au 1er janvier, malgré des accords conclus il y a trois ans en ce sens, et de rester dans la majorité.C'est bien la conseillère communale Erica Caluwaerts qui deviendra échevine à la place de son collègue de parti, Claude Marinower. L'Open Vld renonce en revanche à faire monter Willem-Frederik Schiltz au collège communal. L'Open Vld avait négocié en 2018 dans le cadre d'un accord de majorité à la ville d'Anvers avec la N-VA et le sp.a (désormais Vooruit) l'obtention d'un poste supplémentaire d'échevin à la mi-législature. Un poste qui était destiné à l'ancien ministre Philippe De Backer, mais celui-ci a entretemps pris congé de la politique. Les libéraux avaient poussé la candidature de Willem-Frederik Schiltz à la place mais sans susciter beaucoup d'enthousiasme au sein de la N-VA et de Vooruit, qui souhaitait finalement conserver ses trois échevins. (Belga)