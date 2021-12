Sofia Goggia la plus rapide dans la descente de Val d'Isère

Sofia Goggia a remporté la descente de Val d'Isère, comptant pour la Coupe du monde de ski alpin, samedi en France. L'Italienne a devancé l'Américaine Breezy Johnson et l'Autrichienne Mirjam Puchner.

Goggia a dévalé la pente de Val d'Isère avec un chrono de 1:41.71 et s'est imposée avec 27 centièmes d'avance sur Johnson et 71 centièmes sur Puchner. L'Italienne a décroché la 15e victoire de sa carrière en Coupe du monde, la 11e en descente. Cette saison, elle avait déjà remporté les deux descentes et le Super-G de Lake Louise au Canada début décembre. Au classement de la Coupe du monde, Goggia s'empare de la tête avec 535 points, dix de plus que l'Américaine Mikaela Shiffrin, absente à Val d'Isère. La Slovaque Petra Vlhova, tenante du gros globe de cristal, est troisième avec 340 points devant la Suissesse Lara Gut-Behrami (298) qui a dû déclarer forfait en dernière minute après un test positif au coronavirus. Dimanche, un Super-G est encore au programme dans la station française. (Belga)