Wout van Aert pour un deuxième titre de rang, duel Nafi Thiam-Nina Derwael chez les dames

Sportspress, l'Association professionnelle belge des journalistes sportifs, remettra dimanche les titres de Sportif, Sportive, Espoir, Équipe, Entraîneur et Paralympien de l'année 2021 lors d'un gala organisé à Schelle. Wout van Aert et Emma Meesseman pourraient être sacrés pour la deuxième année consécutive mais devront faire avec la concurrence de Bashir Abdi et Matthias Casse pour Van Aert et Nafi Thiam et Nina Derwael pour Meesseman.

Élu Sportif de l'Année en 2020, Van Aert a une nouvelle fois brillé cette année avec notamment une médaille d'argent lors de la course en ligne des Jeux Olympiques de Tokyo avant de se parer du même métal lors du contre-la-montre des Mondiaux à Bruges. Il a également été couronné du Vélo de Cristal et fut 3e du Vélo d'Or en cette fin d'année. Face à lui, le coureur de Jumbo-Visma retrouvera l'athlète Bashir Abdi et le judoka Matthias Casse. Abdi sort d'une année 2021 exceptionnelle avec une médaille de bronze sur le marathon à Tokyo avant de faire tomber le record d'Europe lors du marathon de Rotterdam. Casse, pour sa part, a également décroché le bronze en -81 kg aux JO en plus de ses titres de champion du monde et vice-champion d'Europe. Sportive de l'Année en 2020, la basketteuse Emma Meesseman figure une nouvelle fois parmi les trois nommées cette année. Néanmoins, la joueuse des Belgian Cats, avec qui elle a décroché la médaille de bronze à l'Euro, ne part pas avec les faveurs des pronostics aux côtés de l'athlète Nafi Thiam et la gymnaste Nina Derwael. Thiam, championne d'Europe en salle sur le pentathlon, et Derwael devraient se disputer la distinction après leur médaille d'or olympique à Tokyo. Une première pour Derwael tandis que Thiam est devenue la première sportive belge à prolonger son titre olympique. Pour le trophée de l'Equipe de l'Année, les Red Lions, l'équipe nationale de hockey, font figure de grands favoris après avoir décroché l'or olympique à Tokyo. Tenantes du titre, les Belgian Cats sont également nommées aux côtés de l'équipe nationale de saut d'obstacles, médaillée de bronze en jumping aux JO. Chez les Espoirs, Thibau Nys (cyclocross), Nina Sterckx (haltérophilie) et Florian Vermeersch (cyclisme) sont nommés pour succéder au joueur du Club de Bruges Charles De Ketelaere, qui avait été élu devant Thibau Nys. Chez les Entraîneurs, le fidèle mentor de Nafi Thiam, Roger Lespagnard a sa place aux côtés du désormais ex-coach des Red Lions, le Néo-Zélandais Shane McLeod et l'entraîneur de l'Union Saint-Gilloise en football, Felice Mazzu. Le coach des Belgian Cats, Philip Mestdagh avait été plébiscité l'an dernier. Peter Genyn (para-athlétisme), déjà honoré aussi du Géant flamand en cette fin d'année, Michèle George (para-dressage) ou Joachim Gérard (tennis en fauteuil), élu l'an dernier, sera le nouveau Paralympien de l'année. Le jury est composé des journalistes sportifs professionnels, membres de Sportspress.be, et les anciens vainqueurs du trophée qui ne sont plus en activité. (Belga)