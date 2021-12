1B Pro League - Le RWDM s'impose au lierse sur le plus petit écart

Le RWDM a ramené les trois points de son déplacement au Lierse dimanche lors de 16e journée de D1B. Les Bruxellois l'ont emporté 0-1 grâce au but de Thomas Ephestion à la 29e minute. Une victoire qui permet aux Molenbeekois de se classer troisième avec 23 points, à une seule longueur de Waasland-Beveren, 2e. Les Lierrois, eux, occupent le 6e rang avec 18 points et possèdent 5 unités d'avance sur Virton, lanterne rouge.Défait pour la dernière fois en championnat le 17 octobre par Westerlo, le RWDM a continué à surfer sur sa spirale positive. Malgré l'exclusion de Lenny Nangis à la 55e, les hommes de Vincent Euvrard ont réussi à conserver leur avance au marquoir acquise grâce à Thomas Ephestion avant la demi-heure (29e, 0-1). Du côté, lierrois, on reste sur six matches consécutifs sans victoire, le dernier succès remontant au 30 octobre contre Waasland-Beveren (1-3). (Belga)