Ladies European Tour - Charlotte De Corte manque le cut

Charlotte De Corte n'est pas parvenue à rallier le cinquième et dernier tour du Ladies European Tour Final Qualifying School de golf à La Manga en Espagne. En cause, son très mauvais quatrième tour, bouclé en 82 coups.L'Anversoise de 26 ans, qui partageait la 57e place après un troisième tour de 69 coups sur le parcours Nord, avait encore toutes ses chances pour se qualifier, mais elle s'est complètement effondrée le dernier jour. Elle a eu besoin de 82 coups pour terminer le parcours Sud, avec, notamment, neuf coups sur le trou numéro 10, soit 4 au-dessus du par. Sur le premier trou ainsi que les trous 5, 8, 13 et 14, elle n'a pu faire mieux que des bogeys. Seul le 17e trou lui a permis de relever un peu la tête hors de l'eau grâce à un birdie. De Corte, qui a connu une bonne saison, a compté 7 coups de trop pour se qualifier au tour final, elle qui finit 90e. Le Ladies European Tour Final Qualifying School se dispute sur cinq jour. Après 72 trous, les 65 premières s'affrontent en phase finale (Belga)