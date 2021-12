Le parquet limbourgeois enquête sur le décès suspect d'un travailleur saisonnier à Alken

Le parquet du Limbourg a ouvert une enquête pour homicide après le décès suspect d'un travailleur saisonnier à Alken, a-t-il indiqué dimanche. La victime, d'origine roumaine, a été poignardée à mort dans la Alkerstraat dans la nuit de samedi à dimanche.La police locale a procédé aux premières constatations, tandis qu'une équipe de légistes et des membres de la police technique et scientifique ont réalisé les premiers devoirs d'enquête. Le parquet n'était pas en mesure de fournir de plus amples informations. Il devrait à nouveau communiquer le mois prochain sur cette affaire. (Belga)