Les Belges à l'étranger - Eden Hazard titulaire dans les rangs du Real, accroché par Cadiz

Comme l'avait annoncé Carlo Ancelotti, Eden Hazard était titulaire dans les rangs du Real Madrid, qui a été accroché par Cadiz (0-0) dimanche face à Cadiz dans le cadre de la 18e journée de Liga.

C'était la première fois depuis septembre que le Brainois se retrouvait dans le onze de base merengue. Depuis, il avait dû se contenter de brèves montées au jeu pour un total de 68 minutes lors des douze rencontres précédentes en championnat. Aligné en soutien de Karim Benzema sur le flanc droit, Vinicius étant installé sur le flanc gauche, Eden Hazard a joué tout le match. Il a ainsi disputé dans son intégralité une rencontre du Real pour la première fois de la saison. Thibaut Courtois a quant à lui pris place dans le but madrilène. Le Real s'est créé plusieurs occasions, notamment via Hazard dont le coup de tête n'était pas assez puissant pour tromper Ledesma (55e), sans parvenir à faire sauter le verrou andalou. Le club madrilène voit ainsi s'achever une série de dix victoires d'affilée, toutes compétitions confondues. Le Real reste leader de la Liga avec 43 points, 6 de plus que le FC Séville, vainqueur de l'Atletico Madrid (2-1) samedi. (Belga)