Manchester City et De Bruyne déroulent à Newcastle, Chelsea patauge sans Lukaku

Manchester City et Kevin De Bruyne sont sortis vainqueurs 0-4 de leur duel face à Newcastle dimanche pour le compte de la 18e journée de Premier League. Dans le même temps, Chelsea, sans Lukaku positif au coronavirus, a partagé contre Wolverhampton et Leander Dendoncker.

Cette 18e journée de championnat a été marquée par les reports de matches en cascade (6 au total) vendredi et samedi. Ce dimanche, les deux rencontres programmées à 15 heures ont été maintenues, malgré la demande de Chelsea de reporter son duel contre Wolverhampton. Plusieurs hommes de Thomas Tuchel sont frappés par le coronavirus, dont Romelu Lukaku, placé en quarantaine et absent pour affronter les Wolves de Leander Dendoncker, titulaire. Des Wolves qui ont tenu en échec des Blues déforcés offensivement sur un score nul et vierge (0-0). Dans l'autre rencontre du jour, Kevin De Bruyne, de retour en forme, a disputé l'intégralité de la promenade de santé de Manchester City à Newcastle. Les Magpies ont été impuissants et ont rapidement craqué. Ils étaient menés de deux buts avant la demi-heure de jeu via des réalisations de Ruben Dias (5e, 0-1) et Joao Cancelo (27e, 0-2). Peu après l'heure de jeu, Riyad Mahrez aggravait la marque (63e, 0-3), avant que Raheem Sterling ne donne au score son allure définitive en toute fin de match (86e, 0-4). Au classement, avec 44 points, Manchester City compte temporairement 4 longueurs d'avance sur Liverpool et 6 sur Chelsea. (Belga)