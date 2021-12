Météo - Un long dimanche de grisaille

Le temps sera gris dimanche, avec de la brume ou du brouillard, et parfois quelques faibles pluies ou bruines. Les maxima seront compris entre 4°C en Hautes Fagnes et 8°C en plaine, sous un vent faible à modéré de nord à nord-nord-ouest, annonce l'IRM.

L'Institut royal météorologique lance d'ailleurs une mise en garde contre les intoxications au CO, les conditions étant défavorables au fonctionnement des foyers domestiques et des chauffe-eau. Dimanche soir et durant la nuit, le ciel sera toujours très nuageux à couvert avec localement encore un risque de quelques faibles pluies ou bruines. De la brume ou des bancs de brouillard pourraient encore se former par endroits. Les minima se situeront entre 1°C en Hautes Fagnes et 7°C à la Côte. Les nuages bas seront encore présents lundi, avant une nuit de lundi à mardi où l'on pourra s'attendre à du gel généralisé. Il faudra patienter jusqu'à mardi pour voir le retour du soleil. Le mercure chutera toutefois, avec des maxima de 2°C. (Belga)