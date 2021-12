Retour du froid pour mardi

Dimanche après-midi, le temps restera gris et parfois brumeux, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). En Ardenne, du brouillard pourra localement persister. Quelques bruines intermittentes seront également possibles. Les maxima oscilleront entre 3 degrés en Hautes Fagnes et 8 degrés sur l'ouest, sous un vent faible à modéré.

Ce soir et cette nuit, les nuages bas resteront nombreux et quelques gouttes pourront encore tomber. Il fera brumeux et des bancs de brouillard pourraient limiter la visibilité par endroits. Les minima seront compris entre 1 et 6 degrés à la Côte. Lundi, le temps sera généralement sec avec d'abord beaucoup de nuages bas et un risque de brouillard à l'aube. Dès la mi-journée, des éclaircies se développeront lentement depuis le nord-est. Cependant la nébulosité restera abondante jusqu'en soirée sur la partie ouest et le sud-ouest. Le thermomètre affichera entre 2 et 6 degrés. Mardi, le froid hivernal fera son retour avec des gelées généralisées et un risque de brouillard givrant, tenace en Basse Belgique. Les températures dégringoleront aux alentours de 0 à 2 degrés. (Belga)