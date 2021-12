Coronavirus - Les nouvelles contaminations à nouveau sous la barre des 10.000 en moyenne par jour

Le nombre moyen de contaminations quotidiennes au coronavirus en Belgique est repassé sous la barre des 10.000, selon les chiffres épidémiologiques de l'Institut de santé publique Sciensano de dimanche communiqués par le cabinet du ministre de la Santé Frank Vandenbroucke.Entre le 10 et le 16 décembre, il y a ainsi eu 9.402 nouvelles contaminations au Sars-CoV-2 dépistées en moyenne par jour, ce qui correspond à un recul de 33% par rapport à la période de sept jours précédente. Au cours de la même période, près de 76.500 tests ont été effectués par jour en moyenne pour un taux de positivité de 14,02%. Du 13 au 19 décembre, il y a eu près de 196 admissions à l'hôpital par jour pour cause de coronavirus, un nombre lui aussi en baisse. Au total, 2.611 personnes (-37 par rapport à la veille) étaient hospitalisées dimanche en Belgique en raison du Covid-19, dont 746 patients traités en soins intensifs, un nombre en baisse de vingt unités par rapport à la veille et à nouveau en deçà des 750, un cap qui n'avait plus été atteint depuis la fin novembre. (Belga)