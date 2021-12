Quelques rayons de soleil attendus dans l'après-midi

Après un début de journée sous la grisaille, les nuages bas devraient progressivement laisser place à de larges éclaircies dans l'après-midi, selon les prévisions à la mi-journée de l'Institut royal météorologique. Les maxima seront compris entre 2°C et 7°C.

Le mercure en prendra un coup durant la nuit et ne dépassera pas le 0 où que ce soit en Belgique. Brume et brouillard givrant pourront toucher tout le territoire, mais le nord sera encore plus à risque. Mardi, ce sera soleil au sud et grisaille au nord en matinée, avant que le soleil ne se donne à toutes les Régions. Il fera encore assez froid, avec des maxima attendus entre 1°C et 3°C. La nuit suivante sera à nouveau marquée par le gel. Le thermomètre pourrait même descendre jusqu'à -9°C en certains endroits de l'Ardenne. Mercredi sera encore une journée de saison, avant un redoux dès jeudi. (Belga)