Budget fédéral - DéFI dénonce "un budget à l'image du gouvernement : sans souffle"

Le président de DéFI François De Smet a dénoncé mardi soir à la Chambre un budget "à l'image du gouvernement: sans souffle."

"Même en essayant de lire entre les lignes, le budget de la Vivaldi ne traduit aucune grande réforme, aucune vision. Ce ne sont pourtant pas les enjeux qui manquent, au-delà de la gestion de la pandémie. Mais à ce stade, le seul défi que relèvent les partis de cette majorité est de gouverner ensemble", a regretté François De Smet. "Si les mesures annoncées sont mal estimées ou trop approximatives, on rate l'objectif poursuivi. Il faudra donc prendre rapidement des mesures structurelles supplémentaires afin d'éviter de laisser dans le rouge les finances publiques. Dans quoi faudra-t-il encore couper? Et surtout, le peut-on encore lorsque le gouvernement ne répond déjà plus aux attentes légitimes de la population?", s'est-il interrogé. "Entre les effets d'annonce et les actes de ce gouvernement, le fossé se creuse. Les partis qui composent la majorité tentent de sauver la face en brandissant leur petit trophée. Mais niveau vision commune, projet de société, on cherche toujours le souffle", a conclu François De Smet. Le député fédéral amarante était le dernier intervenant dans la discussion générale concernant le budget 2022. Le kern en préparation de la réunion du Comité de concertation prévue demain/mercredi ayant commencé, les discussions thématiques débuteront avec les ministres qui n'y siègent pas. Karine Lalieux (Pensions) ouvrira le bal vers 21h20. L'intervention du Premier ministre Alexander De Croo est attendu après le kern. (Belga)