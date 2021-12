Les Restos du Coeur ont fêté leurs 36 ans en Belgique

Une centaine de personnes se sont rassemblées mardi matin sur la Grand-Place de Bruxelles pour fêter le 36e anniversaire des premiers restaurants sociaux en Belgique. Les personnes mobilisées portaient des chasubles et pancartes avec le logo des Restos du coeurs. Elles sont parties en cortège jusqu'au Manneken-Pis, qui avait revêtu son costume composé d'une salopette rayée, d'un t-shirt jaune et d'un nez rouge. Il s'agit d'une reproduction de la tenue de scène du comique français Coluche.À l'occasion de cet événement, la Fédération des Restos du Coeur a exprimé sa volonté d'offrir 5.000 repas festifs à ses bénéficiaires en cette fin d'année. Pour ce faire, elle lance un appel à la générosité de tous afin d'atteindre l'objectif financier nécessaire. Sur le site www.restosducoeur.be, les donateurs peuvent sélectionner les menus et les quantités à offrir. Les repas seront ensuite distribués dans l'ensemble des Restos du Coeur de Belgique. Des dons peuvent également être versés sur le compte en banque de l'association. Le 26 septembre 1985, Coluche, de son vrai nom Michel Colucci, a lancé un appel dénonçant le gaspillage alimentaire des sociétés de consommation. Il a été suivi par l'ouverture de premiers Restos du Coeur en Belgique dès le 21 décembre 1985 afin de répondre aux besoins d'aides alimentaires des personnes en situation de précarité. L'homme de scène qui a fédéré cet élan de solidarité est décédé en 1986. La Fédération des Restos du Coeur de Belgique est une association qui a été créée en 1991. Elle rassemble aujourd'hui une centaine de salariés et près de 500 bénévoles. "La situation s'est aggravée année après année depuis 1985, estime Jean-Gérard Closset, président du conseil d'administration des Restos du Coeur de Belgique. "Pour faire face à la demande, la Fédération a élargi le nombre de Restos sur l'ensemble du territoire et en compte désormais 19." Environ 900.000 kilos de vivres ont transité par la Fédération des Restos du Coeur en 2021, soit plus de 60.000 kilos de plus qu'en 2020. Plus d'un million de repas avaient été servis en Belgique en 2020, contre 670.000 en 2019. (Belga)