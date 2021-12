Un temps plus froid mais ensoleillé

La journée de mardi débutera sous le soleil dans le sud du pays et sous quelques bancs de brouillard dans le nord-ouest voire le centre, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Après dissipation de la grisaille locale, le temps deviendra ensoleillé partout durant l'après-midi. Il fera en revanche plus froid que les jours précédents, avec des maxima atteignant à peine 1 à 3°C dans la plupart des régions.L'IRM émet une alerte jaune aux conditions glissantes entre 07h00 et 12h00 sur l'ensemble du pays, à l'exception de la Côte. En raison des faibles températures, un risque de plaques de givre, voire plus localement de plaques de glace n'est pas exclu. Mercredi, la matinée sera froide avec, sur le nord et le nord-ouest du pays, des bancs de brouillard givrant parfois tenaces. Le soleil brillera dans de nombreuses régions dans le courant de l'après-midi, mais il sera parfois voilé par des bancs de nuages élevés. Les maxima seront compris entre 0 et 4°C. Des températures plus douces sont attendues jeudi. Le mercure remontera entre 4 et 9 voire 10°C, mais le ciel sera partiellement à très nuageux avec la possibilité de quelques averses ou périodes de pluie en cours de journée. (Belga)