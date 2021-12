CORONAVIRUS - Aquabili doit refermer: les responsables déçus mais solidaires

Après une fermeture de cinq mois pour réparer les importants dégâts causés par les inondations de juillet dernier, Aqualibi, qui avait rouvert son bassin tropical lundi, devra fermer à nouveau pour respecter les décisions du Comité de concertation (Codeco) de ce jeudi.La porte-parole de Walibi Belgium, dont dépend Aqualibi, indique comprendre que la situation sanitaire est délicate et souligne que depuis le début de la pandémie, Walibi a toujours respecté les mesures décidées. Le parc continuera dans cette ligne, mais devra annoncer une nouvelle période de chômage temporaire au personnel qui avait pu enfin reprendre le travail lundi. Aqualibi, pour relancer ses activités avait mis en place une série de mesures de sécurité sanitaire visant à limiter les risques de contamination pour ses visiteurs: le covid safe ticket, le port du masque, une aération suffisante, la limitation du nombre de personnes... Les responsables du parc espèrent dès que cette nouvelle fermeture imposée ne poussera pas les citoyens à se retrouver en masse dans des endroits où la sécurité sanitaire pourrait être moins assurée et contrôlée. "Nous sommes déçus mais comprenons que la situation est délicate: nous avons toujours respecté les décisions prises, en nous montrant solidaire, et cela va continuer. Mais nous allons devoir annoncer ce soir une triste nouvelle au personnel qui avait enfin pu rependre lundi, après cinq mois de fermeture forcée suite aux inondations de cet été. Les travailleurs seront remis en chômage temporaire. Il y a donc un impact social. En ce qui concerne l'avenir des activités, c'est vrai que la période est difficile mais nous avons la chance d'être toujours soutenu par notre groupe, La Compagnie des Alpes", indique la communications manager de Walibi Belgium, Justien Dewil (Belga)