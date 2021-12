Coronavirus - Incompréhension chez Comeos

La fédération du commerce et des services Comeos ne comprend pas la décision du Comité de concertation d'autoriser les courses à deux personnes maximum à partir de dimanche. "Nous déplorons cette décision. Nous avons déjà prouvé que nous sommes un secteur sûr", a déclaré la porte-parole Deborah Motteux. "Cette décision n'est pas logique car dans les restaurants on peut encore accueillir six personnes".Elle souligne également que cette décision intervient à un moment important pour le secteur de la vente au détail, d'abord avec Noël et la Saint-Sylvestre et enfin la période des soldes. "A chaque mesure prise, on constate immédiatement un impact sur le nombre de visiteurs dans les magasins", conclut-elle. (Belga)