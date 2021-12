Les Belges à l'étranger - Dennis Praet et le Torino battus par l'Inter Milan qui assure son leadership

Présent sur la pelouse un quart d'heure, Dennis Praet et son club de Torino se sont inclinés 1-0 à San Siro contre l'Inter Milan pour le compte de la 19e journée de Serie A. Un succès qui permet aux Nerazzurri de caracoler en tête avec 46 points, contre 39 pour ses deux premiers poursuivants. De son côté, le Torino pointe à la 12e place avec 25 points.Titulaire lors de la victoire 1-0 contre l'Hellas Vérone le 19 décembre, Dennis Praet reprenait place sur le banc pour ce déplacement chez le leader de la compétition. Un leader qui a assuré le service minimum en disposant du club turinois grâce à l'unique but de Denzel Dumfries à la demi-heure de jeu. Malgré la montée au jeu de l'ex-Anderlechtois à 15 minutes du terme, le score n'évoluait plus et les Interistes empochaient leur 7e succès de rang en championnat. (Belga)