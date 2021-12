Les Belges à l'étranger - Monaco et Matazo s'imposent contre Rennes privé de Doku

L'AS Monaco s'est imposée 2-1 mercredi soir contre le Stade Rennais dans le cadre de la 19e journée de Ligue 1. Eliot Matazo a quasiment joué toute la rencontre, contrairement à Jérémy Doku, blessé et absent de la feuille de match.Menés au score par le but de Martin Terrier (16e, 0-1), les Monégasques sont d'abord revenus au score par l'intermédiaire de Wissam Ben Yedder sur pénalty (35e, 1-1), avant de prendre définitivement l'avantage via Kevin Volland (72e, 2-1). Présent au coup d'envoi, Eliot Matazo a été remplacé à la 89e minute. Du côté rennais, Jérémy Doku était absent de la feuille de match pour cause de blessure. Dans le même temps, Lille est allé gagner 2-3 sur le terrain de Bordeaux, grâce à l'ancien Gantois Jonathan David qui a inscrit le but de la victoire pour les siens à la 84e minute. Amadou Onana est entré à la mi-temps pour les Dogues. Reims et Thomas Foket, présent toute la rencontre, sont allés chercher un point au stade Vélodrome grâce à leur petit prodige Hugo Ekitike. Au classement, malgré sa défaite, Rennes occupe la 4e place avec 31 points et compte deux longueurs d'avance sur Monaco (6e) et trois sur Lille (8e). Reims pointe au 14e rang avec 23 unités. (Belga)