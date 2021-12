Un mercredi après-midi ensoleillé avant le retour des nuages durant la nuit

Le temps restera ensoleillé mercredi après-midi avec parfois un léger voile nuageux, les températures oscilleront entre 0 degré en Ardenne et 3 degrés dans le centre, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Le vent sera faible sur tout le pays sauf au sud du sillon Sambre et Meuse où il sera modéré de sud-est.Le ciel se couvrira progressivement durant la nuit avec des températures situées entre 0 et -5 degrés. Le vent sera faible à modéré de sud-est puis s'orientera au sud. Le temps sera sec et partiellement nuageux jeudi matin avec de plus en plus de nuages durant l'après-midi qui devraient entrainer des petites pluies en soirée. Le thermomètre connaitra un redoux avec un minimum de 3 degrés et jusqu'à 10 degrés à l'extrême ouest. Le vent soufflera assez fort à la côte. Ce temps devrait se maintenir le soir et la nuit. Vendredi, le temps devrait rester doux et nuageux avec possibilité de quelques pluies. (Belga)