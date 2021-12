Beaucoup de centres de vaccination wallons encore ouverts la semaine prochaine

De nombreux centres de vaccination de Wallonie restent ouverts durant les vacances, et "environ 30.000 plages horaires" sont encore disponibles dans la semaine du 27 décembre, indique jeudi le cabinet de la ministre wallonne de la Santé Christie Morreale. Ceux qui souhaitent se faire vacciner (après avoir reçu un code de vaccination) doivent passer par le site "jemevaccine.be" ou utiliser le numéro gratuit 0800/45 019 pour fixer un rendez-vous. Ceux qui souhaitent avoir leur dose "booster" le plus rapidement possible peuvent passer par Qvax.

En province de Liège, quatre centres restent ouverts la semaine prochaine: l'ancien Décathlon à Liège (du 27 au 30), Liège Airport (du 27 au 31), l'ancien bâtiment des contributions à Aywaille (du 27 au 30), et Malmedy Expo (du 27 au 29). Dans le Hainaut, le CHR Haute-Senne de Soignies vaccinera du 27 au 31, et l'Arsenal des pompiers d'Ath du 27 au 29. Namur Expo fonctionnera du 28 au 31, PAMExpo (Court-Saint-Etienne, BW) du 27 au 30. Dans le Luxembourg, des lieux de vaccination resteront actifs à Libramont, Arlon, Marche-en-Famenne, Bastogne (uniquement le 28) et Virton. (Belga)