Gouvernement bruxellois: nouvelle aide en vue aux intermittents du spectacle.

Le gouvernement bruxellois a décidé jeudi d'une nouvelle aide au secteur culturel en 2022 pour soutenir à nouveau les intermittents du spectacle.

La Région bruxelloise avait lancé, en septembre dernier, sur proposition du ministre de l'Emploi, Bernard Clerfayt (DéFI), une troisième salve d'aides aux travailleurs du secteur culturel. Résultat: 1.704 Bruxellois actifs dans le secteur culturel se sont partagés un montant de 3.690.000 euros. "Les travailleurs du secteur de la culture sont très fortement touchés par la crise du coronavirus. Et les dernières mesures du Codeco aggravent encore leur situation. Pour compenser une partie de leur perte de revenus, la Région bruxelloise a été l'une des premières à les soutenir", a commenté jeudi le ministre bruxellois de l'Emploi. En 2020, la Région bruxelloise avait octroyé une première aide au secteur de la culture. L'opération avait été renouvelée à l'automne 2020, suite notamment aux confinements successifs. Enfin, en septembre 2021, le gouvernement bruxellois a lancé une troisième phase d'aide au secteur culturel. Selon Bernard Clerfayt, pour cette troisième phase, 1.704 primes ont été octroyées. 603 Bruxellois ont reçu la prime à 3.000 euro, 306 à 2.250 euros et 795 à 1.500 euros. Le budget total s'élève à 3.690.000 euros. "Cette prime, n'est pas un cadeau pour les fêtes de fin d'année. C'est une aide légitime et nécessaire pour un secteur largement impacté par la crise du coronavirus. Les travailleurs culturels font partie des plus grandes victimes de cette crise. J'ai donc demandé qu'on puisse à nouveau les aider à travers une nouvelle aide dès 2022, a conclu Bernard Clerfayt. (Belga)