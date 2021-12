La neuvième édition de Viva for Life bat à nouveau son record de dons

La neuvième édition de Viva for Life s'est clôturée jeudi soir sur un nouveau record de 7.512.346 euros de dons, dépassant ainsi de quasi un demi-million d'euros le montant recueilli en 2020. L'événement caritatif destiné à la lutte contre la pauvreté infantile a pris fin à Tournai, lorsque les animateurs Sara De Paduwa, Ophélie Fontana et Marco Leulier ont quitté le "cube de verre" où ils étaient enfermés depuis le 17 décembre dernier.

Après avoir été libérés du cube par la chanteuse Angèle, les animateurs ont découvert le montant total des dons: 7.512.346 euros contre les 7.061.534 récoltés l'année passée. Cette neuvième édition a pu se dérouler en présentiel moyennent des précautions sanitaires adaptées. Pendant six jours et six nuits, les trois animateurs de la RTBF ont assuré un marathon de 144 heures d'antenne, diffusé en direct sur Vivacité et la plateforme Auvio. Depuis sa création en 2013, Viva for Life a récolté en cumulé plus de 32 millions d'euros, ce qui a permis d'aider 750 projets d'associations actives en Wallonie et à Bruxelles. L'opération avait été lancée lorsque la Fédération Wallonie-Bruxelles avait révélé qu'un enfant sur quatre grandissait dans une famille vivant sous le seuil de pauvreté. (Belga)