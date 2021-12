Les deux s?urs âgées de 10 et 14 ans ont été retrouvées saines et sauves

Les deux s?urs âgées de 10 et 14 ans disparues à Dilbeek (province du Brabant flamand) ont été retrouvées saines et sauves, a annoncé jeudi soir Child Focus sur Twitter. La fondation avait émis un avis de recherche les concernant plus tôt dans la soirée.(Belga)