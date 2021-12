TC Charleroi - Une peine de 3 ans de prison ferme pour détention et vente de cocaïne

Le tribunal correctionnel de Charleroi a prononcé jeudi après-midi une peine de 3 ans de prison ferme avec une amende s'élevant à 8.000 euros contre Kamel A. Ce dernier, détenu à la prison de Jamioulx, était poursuivi pour la détention et la vente de cocaïne entre le 2 septembre et le 12 octobre 2021. Le ministère public avait requis une peine de 37 mois de prison à son encontre.Le 11 octobre, le Peloton de Sécurisation et Ordre public (PSO) de la zone de police de Charleroi avait interpellé le prévenu. Ce dernier venait de se rendre dans une ruelle avec un individu à vélo. "Les policiers ont procédé au contrôle des deux hommes, vu le manège suspect. Le prévenu avait sur lui des boulettes de cocaïne. L'individu à vélo tenait lui un billet de banque dans ses mains. Le prévenu a tenté de prendre la fuite, avant d'être rattrapé quelques mètres plus loin, en lâchant ses boulettes au sol. Il y avait pour 4,42 grammes de cocaïne", avait précisé le substitut Henry. Une peine de 37 mois de prison avait été requise contre Kamel A., en état de récidive à la suite d'une condamnation à 18 mois de prison avec un sursis partiel pour des faits liés aux stupéfiants. "Ce sont des faits graves, qui entraînent une vraie problématique et une criminalité parallèle. Il a déjà été condamné pour stupéfiants et il a replongé dans le système." Me Lauvaux, à la défense, avait plaidé un sursis probatoire. (Belga)