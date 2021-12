Un cycliste perd la vie dans un accident de la circulation à Maaseik

Un cycliste a perdu la vie jeudi après-midi à la suite d'un accident de la circulation à Maaseik (province du Limbourg). Vers 16h15, il est entré en collision avec une voiture sur la Diestersteenweg (N773), à la hauteur du croisement avec la Verloren Kost et le Wurfelderweg.Les services de secours ont emmené l'homme grièvement blessé à l'hôpital, où il a succombé à ses blessures. La police locale a procédé aux constatations nécessaires et la route a dû être fermée pendant un certain temps. (Belga)