Coronavirus - Covid-19: le Chili administrera une 4e dose de vaccin à partir de février

Le Chili administrera à partir de février une quatrième dose de vaccin contre le coronavirus, en commençant par les catégories à risque avant d'étendre la mesure au reste de la population, a annoncé le président Sebastian Piñera.

"La principale préoccupation et la priorité est de protéger la vie et la santé de nos compatriotes", a-t-il déclaré jeudi lors d'un événement marquant le premier anniversaire du lancement par le Chili de sa campagne de vaccination contre le Covid-19. Les premiers à recevoir la piqûre de rappel seront les travailleurs de la santé, les personnes âgées et les personnes atteintes de maladies chroniques. Le pays dispose déjà des doses requises, a assuré M. Piñera. Le ministre de la Santé, Enrique Paris, a justifié cette décision en affirmant que des études locales "montrent réellement qu'il y a une baisse du taux d'anticorps" qui combattent le virus six mois après la dernière dose. Au moins 16,5 millions des 19,2 millions de Chiliens ont un schéma vaccinal complet de deux doses, soit plus de 86% de la population. Le pays a comptabilisé 1,7 million de cas et 38.954 décès, dont 54 au cours des dernières 24 heures. Depuis début décembre, la campagne de vaccination a été étendue aux enfants dès l'âge de trois ans. Au moins deux autres pays, Israël et le Brésil, ont annoncé des campagnes visant à administrer une quatrième dose de vaccin à leur population immunodéprimée. (Belga)