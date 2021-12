1B Pro League - Deux recrues françaises pour la défense de Virton

Virton, lanterne rouge en 1B Pro League, a annoncé samedi le recrutement de deux défenseurs français, William Remy et Prosper Mendy.

Remy, 30 ans, a joué à Lens, Dijon et Montpellier en France, totalisant 43 matchs en Ligue 1 et 74 en Ligue 2. En janvier 2018, il avait rejoint le Legia Varsovie, en Pologne, où il est resté trois ans. Il était sans club depuis janvier 2021. Mendy, 25 ans, était également sans club. Il a évolué à Stromsgodset, en Norvège, entre août 2019 et août 2021. Avant cela, il avait connu une première expérience en Belgique, aux Francs Borains (2016-janvier 2019), puis était parti en Espagne, à Badajoz, entre janvier et août 2019. L'Excelsior Virton occupe la dernière place de la 1B avec 14 points, deux de moins que Lommel, avant-dernier. Le club gaumais tentera de se sauver avec un nouvel entraîneur, l'Uruguayen Pablo Correa, appelé pour remplacer Christophe Grégoire. (Belga)