Le Nigeria avec Osimhen et plusieurs vieilles connaissances du football belge

L'attaquant de Naples Victor Osimhen (ex-Charleroi), annoncé forfait fin novembre après avoir été opéré de multiples fractures au visage, fait finalement partie de la liste des 28 joueurs nigérians sélectionnés pour la Coupe d'Afrique des nations (9 janvier-6 février), dévoilée samedi. Une liste qui comprend six autres joueurs passés par la Belgique.

Opéré le 23 novembre, deux jours après un choc violent lors d'un match du Championnat d'Italie, Osimhen, 22 ans, devait initialement être indisponible trois mois. Mais l'avant-centre de Naples avait indiqué en début de semaine qu'il était "disponible" pour la CAN. L'ancien buteur de Charleroi a repris l'entraînement individuel dès le 8 décembre et dispose désormais d'un masque de protection pour les entraînements collectifs. Outre Osimhen, six autres 'Super Eagles' sélectionnés ont joué en Belgique: William Troost-Ekong (ex-La Gantoise), Kenneth Omeruo (ex-Standard), Wilfred Ndidi (ex-Genk), Moses Simon (ex-La Gantoise), Taiwo Awoniyi (ex-Mouscron et La Gantoise) et Emmanuel Dennis (ex-Club Bruges). Lors de la phase de groupes de la CAN, organisée au Cameroun, le Nigeria affrontera l'Egypte, le Soudan et la Guinée-Bissau. (Belga)