Les Belges à l'étranger - Partage chez le leader Trabzonspor pour Chadli et Basaksehir

Basaksehir, où Nacer Chadli est monté à un quart d'heure du terme, a obtenu un partage 0-0 sur la pelouse du leader, Trabzonspor, samedi, dans le cadre de la 19e journée du championnat de Turquie.

Basaksehir, dont la dernière défaite remonte au 1er octobre, poursuit sa série et compte désormais onze matchs sans défaite. Les Orange et Bleu sont troisièmes avec 33 points. Trabzonspor reste solide leader avec 46 points. Son plus proche poursuivant, Konyaspor (36 points), reçoit Besiktas dimanche. Plus tôt dans la journée, Antalyaspor, avec Ruud Boffin dans les buts, s'est incliné au Galatasaray 2-0 sur des buts de Sofiane Feghouli (45e+1) et Kerem Akturkoglu (52e). Galatasaray (27 points) est huitième, Antalyaspor (22 points) quatorzième. (Belga)