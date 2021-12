NBA - New York domine Atlanta en ouverture du 'Christmas Day'

New York a battu Atlanta 101-87 samedi, dans le premier match du 'Christmas Day' de la NBA, le championnat nord-américain de basket.

Les Knicks prenaient le meilleur départ, menant 30-21 après le premier quart-temps. En fin de deuxième quart, Evan Fournier réalisait un récital, inscrivant dix points consécutifs pour son équipe, qui regagnait les vestiaires avec un avantage de dix points (61-51). Avec Julius Randle comme meilleur marqueur (25 points, 12 rebonds), New York creusait l'écart en seconde période pour l'emporter 101-87 et signer une 15e victoire en 33 rencontres. Atlanta, où John Collins et Delon Wright ont inscrit 20 points, compte autant de victoires, mais une défaite de moins. Les deux équipes se suivent au classement à l'Est, avec une 11e place pour les Hawks et une 12e pour les Knicks. Quatre autres rencontres sont au programme de ce 'Christmas Day', dont le choc entre dans les deux premiers à l'Ouest, Phoenix et Golden State, et un duel entre les Lakers et Brooklyn, décimé par le protocole Covid. (Belga)