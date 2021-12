Brésil: 37 communes inondées, le bilan s'alourdit à 18 morts

Un homme a trouvé la mort dans les intempéries qui frappent l'Etat brésilien de Bahia (nord-est), portant à 18 le nombre de décès depuis début novembre dans la région, où 37 municipalités étaient inondées, ont annoncé dimanche les autorités locales.

Les pompiers de Bahia ont confirmé la mort d'un homme de 60 ans, qui s'est noyé dans une rivière dans la municipalité de Aurelino Leal, dans le sud de l'Etat, selon le site d'informations G1. La situation critique en raison des pluies qui s'abattent sur la région s'est aggravée au cours des dernières heures. Trente-sept municipalités ont été submergées, a indiqué à G1 le gouverneur Rui Costa, qui a survolé les régions sinistrées. La veille, les autorités locales avaient fait état de 19 municipalités touchées par les inondations. Dimanche, une opération conjointe entre l'Etat fédéral et l'Etat de Bahia mobilisant du personnel, des hélicoptères et des équipements pour venir au secours de milliers d'habitants piégés par les inondations était en cours, avec la coopération d'autres Etats comme ceux de Minas Gerais, Espírito Santo et Sao Paulo. Vendredi, la Protection civile avait indiqué que plus de 11.000 personnes avaient été évacuées et 4.200 autres directement prises en charge par les autorités après avoir dû abandonner leur foyer. (Belga)