Le ciel restera couvert lundi, les températures douces

Le ciel sera nuageux et brumeux cette après-midi, avec de la pluie ou de la bruine s'étendant depuis la frontière française vers le centre puis le nord-est (en fin d'après-midi). Les maxima atteindront en fin de journée 3 à 6 degrés en Ardenne ainsi que sur le nord du pays, et entre 6 et 8 degrés ailleurs, selon les dernières prévisions de l'IRM.

Dimanche soir, il y aura encore des périodes de pluie ou bruine sur la plupart des régions. Les minima se situeront entre 2 et 4 degrés sur les reliefs de l'Est ainsi que sur l'extrême nord du pays, et entre 4 et 7 degrés ailleurs. Le vent sera faible à modéré, d'abord de secteur sud-est, virant ensuite au secteur sud. Lundi, la journée sera grise mais sèche en matinée, mais la pluie fera son retour dans l'après-midi à partir de la frontière française (progression vers le nord-est). Les températures seront douces: jusqu'à 5-6 degrés sur le relief ardennais et 9 degrés en plaine, sous un vent devenant généralement modéré, d'abord de sud à sud-est virant plus tard au secteur sud à sud-ouest. Mardi, le ciel sera d'abord couvert et pluvieux. Il fera davantage sec, avec des éclaircies par endroits, dans l'après-midi. En Ardenne, la visibilité sera souvent réduite dimanche après-midi, durant la nuit, ainsi que lundi matin. L'IRM met également en garde contre les risques d'intoxication au CO dans les foyers. (Belga)