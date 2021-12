Le Serbe Novak Djokovic sportif européen de l'année pour les agences de presse européennes

Le joueur de tennis serbe Novak Djokovic, numéro 1 mondial à l'ATP, a été désigné sportif européen de l'année 2021 par les agences de presse européenne et devance le joueur de football polonais Robert Lewandoski.

L'agence de presse polonaise PPA a organisé pour la 64e fois son referendum des sportifs européens de l'année auprès de 26 agences de presse européennes, dont l'Agence BELGA. Novak Djokovic, 34 ans, a obtenu 172 points et devance Lewandowski, 33 ans, vainqueur l'an dernier, de 39 unités. Le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull), champion du monde de Formule 1, complète le podium. Vainqueur de cinq tournois cette année, dont trois épreuves du Grand Chelem (Open d'Australie, Roland Garros et Wimbledon), le Serbe remporte cet honneur pour la quatrième fois après 2011, 2015, et 2018. Djokovic a manqué de peu le Grand Chelem en s'inclinant en finale de l'US Open face au Russe Daniil Medvedev. (Belga)