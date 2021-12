Les Belges à l'étranger - Lukaku marque pour son retour et participe à la victoire de Chelsea

De retour après son contrôle positif au coronavirus, Romelu Lukaku s'est illustré avec Chelsea lors de la victoire 1-3 des Blues contre Aston Villa dans le cadre de la 19e journée de Premier League. Rentré à la mi-temps, le Diable Rouge n'a attendu que onze minutes avant de faire trembler les filets et permettre aux siens de filer vers la victoire.

Romelu Lukaku avait rassuré sur son état de santé il y a quelques jours et il a prouvé dimanche qu'il était bien remis de son contrôle positif au coronavirus. Une mauvaise nouvelle qui l'avait éloigné des terrains lors des trois dernières rencontres des Blues. À nouveau apte au service, l'ex-Anderlechtois entamait la rencontre sur le banc et voyait les siens rallier la mi-temps sur un score de parité après l'auto-but de Reece James (28e, 1-0) et le pénalty de Jorginho (34e, 1-1). Monté au jeu au repos, Lukaku justifiait le choix de son entraîneur à peine 11 minutes plus tard en reprenant victorieusement de la tête un centre de Callum Hudson-Odoi (56e, 1-2). Les Blues fixaient le score final dans les arrêts de jeu par un nouveau pénalty de l'Italien Jorginho (90+3, 1-3). Au classement, Chelsea et Lukaku, 3e avec 41 points, reviennent à égalité avec Liverpool, qui compte une rencontre en moins. (Belga)