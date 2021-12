Plusieurs centaines de personnes rassemblées contre les mesures envers la culture à Liège

Plusieurs centaines de personnes se sont rassemblées dimanche matin devant le cinéma Sauvenière à Liège pour soutenir la culture et manifester leur mécontentement face aux mesures prises par le comité de concertation mercredi.L'entrée des nouvelles mesures en vigueur a lieu ce dimanche. Des mesures qui comprennent la fermeture des cinémas et des théâtres, mais que plusieurs lieux culturels en région liégeoise ont décidé d'ignorer. Les établissements Les Grignoux, notamment, qui possèdent trois cinémas en Cité ardente, étaient parmi les premiers à avoir annoncé leur intention de rester ouverts malgré l'interdiction. Des centaines de personnes se sont mobilisées pacifiquement vers 10h30 dimanche devant le cinéma Sauvenière (une des implantations des Grignoux), situé place Xavier Neujean, pour soutenir le secteur culturel et marquer leur désaccord face aux nouvelles mesures qui l'impactent. La manifestation de soutien était organisée par Solidarité Culture Liège. En région liégeoise, en plus des cinémas Sauvenière, le Parc et Churchill du groupe Les Grignoux, La Cité Miroir, À la Courte Échelle, Le Moderne, Le Hangar, le Théâtre de l'Etuve, Le Blues-Sphere et le centre culturel de Huy ont également décidé de continuer d'accueillir du public. "Nous ne comprenons pas et nous n'acceptons pas les décisions du dernier Codeco. À la Courte Echelle continuera à accueillir son public en toute sécurité," peut-on lire sur le site internet du centre alternatif d'expression artistique. C'est également le cas au Théâtre le Moderne à Sainte-Walburge où une pièce nommée "C'est Noël Tant Pis" sera jouée à 15h00 dimanche. "Nous avons décidé d'ouvrir la salle à demi-jauge avec 60 personnes pour respecter les mesures de distanciation et de CO2. Nous venons de recevoir une annulation de 4 personnes en quarantaine, sinon nous étions complets. Nous sommes complets à toutes nos dates jusque dimanche prochain, et la suite est également bien remplie," explique à l'agence Belga Julien Limbioul, chargé de programmation pour le Théâtre le Moderne. Le bourgmestre de Liège, Willy Demeyer, avait exprimé son soutien dans un communiqué adressé à la presse vendredi: "Le Bourgmestre de Liège tient à rappeler combien ce secteur est important pour la vie économique et sociale de la Cité ardente. Depuis le début de la crise sanitaire, les opérateurs culturels liégeois représentent des interlocuteurs de confiance qui appliquent strictement les protocoles prescrits pour préserver la santé publique. Willy Demeyer est solidaire des nombreuses institutions et des nombreux travailleurs qui participent à la vie culturelle liégeoise et constituent une part importante de son identité", indiquait-il. En parallèle de l'action menée à Liège, une manifestation est organisée à Bruxelles dimanche après-midi. Plusieurs milliers de personnes sont attendues. (Belga)