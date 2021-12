Un groupe de jeunes interpellé après deux agressions au couteau à Genk

La police de la zone Carma (Genk, As, Oudsbergen, Zutendaal, Houthalen-Helchteren, Bree, Bocholt, Kinrooi) a interpellé samedi soir un groupe de jeunes pour sa possible implication dans deux agressions au couteau survenues dans le centre de Genk (province de Limbourg) vers 20h00. L'une s'est produite à la gare de Genk et l'autre dans la Klokstraat, où une personne blessée a dû être prise en charge par une équipe du SMUR.Il s'agirait d'un conflit entre deux groupes selon le bourgmestre de Genk, Wim Dries (CD&V). La police locale est directement intervenue après qu'une bagarre au couteau a éclaté à Genk, afin de retrouver les personnes impliquées. La police de la zone Carma et le parquet poursuivent l'enquête. (Belga)