Hospitalisation d'un jeune homme à Anderlecht pour une intoxication au CO

Un jeune homme a été hospitalisé lundi pour une intoxication au monoxyde de carbone (CO) à son domicile situé rue Alphonse Demunter à Anderlecht, a indiqué en fin de journée le porte-parole des pompiers de Bruxelles Walter Derieuw. Ses jours ne sont pas en danger.La victime a appelé les secours un peu avant 11h00. Il se plaignait de vertiges, de nausées et de maux de tête. Les secouristes ont remonté la piste du CO. La chaudière située dans la cave était mal raccordée à la cheminée. Les gaz de combustion s'évacuaient donc partiellement dans la cave et s'y accumulaient. Ils ont atteint l'appartement du jeune homme par une gaine technique. Des techniciens de Sibelga, le distributeur de gaz en région bruxelloise, ont scellé l'arrivée du combustible pour l'ensemble des occupants de la maison divisée en appartements. Les installations devront être vérifiées. Walter Derieuw rappelle qu'il est important que les chaudières soient installées dans des pièces disposant d'aération. Il ajoute qu'il faut faire entretenir les installations par des professionnels et s'assurer de la bonne évacuation des gaz de combustion. (Belga)