Nouveau le 1er janvier - Augmentation des indemnités de maternité pour les indépendantes

Les indépendantes profiteront d'une augmentation des indemnités de maternité pour les semaines de repos débutant au plus tôt le 1er janvier 2022.Pour les quatre premières semaines du congé de maternité, le montant atteindra jusqu'à 752,34 euros en cas de repos complet et 376,17 euros en cas de repos à mi-temps. A partir de la 5e semaine, il pourra aller jusqu'à 688,12 euros en cas de repos complet et 344,06 euros en cas de repos à mi-temps. (Belga)