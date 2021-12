Nouveau le 1er janvier - Des hausses de tarifs prévues dans plusieurs banques

Les banques augmenteront les tarifs de certains services bancaires à partir du 1er janvier. Ces augmentations concernent notamment des comptes bancaires de base mais aussi l'envoi des extraits par la poste.Chez BNP Paribas Fortis, la redevance mensuelle pour le compte à vue de base (6% de la clientèle) passera de 1,75 à 2 euros, et de 7 à 7,75 euros pour le Premium Pack (un à trois comptes, 23% de la clientèle). Fintro, filiale de BNP Paribas Fortis, fera passer de 1,75 à 2 euros la redevance mensuelle de frais de tenue du compte à vue ordinaire. La cotisation standard du pack "Fintro Blue Sky" coûtera aussi 7 euros par mois, contre 6 auparavant, et celle du "Fintro Blue" 3,5 euros par mois au lieu de 3. L'âge limite pour bénéficier du compte Go-Life sera par ailleurs réduit de 30 à 27 ans. La banque Axa prévoit, elle, une hausse de l'envoi des extraits de compte par la poste. Sans compter les frais de port, l'envoi mensuel pour les comptes à vue coûtera désormais 5 euros (pas de frais auparavant), 30 euros pour une fréquence hebdomadaire (au lieu de 17 euros) et 50 euros pour une fréquence journalière (25 euros précédemment). Le retrait mensuel auprès de l'agent bancaire passera lui de 50 à 75 euros. Concernant les comptes épargne, sans les frais de port, l'envoi des extraits à domicile passera de 2,5 à 5 euros quelle que soit la fréquence. Il coûtera 25 euros (contre 15) via l'agence. Un lecteur de cartes Axa supplémentaire coûtera également 25 euros au lieu de 15. Chez Deutsche Bank, la redevance trimestrielle de 12 euros pour le "DB account" deviendra une redevance mensuelle de 5,30 euros par mois. Elle ne sera toutefois pas due si les clients sont âgés de moins de 25 ans, si la valeur totale des avoirs (liquidités, investissements y compris les produits d'assurance) est d'au moins 50.000 euros ou s'ils profitent également des services "DB Personal" ou "Private Banking". Du côté de Bpost Banque, le prix du compte "b.comfort" passera de 4,25 à 4,50 euros par mois, et celui du compte "Postchèque" de 24 à 28 euros par an. Les frais d'envoi des extraits de compte (frais de port par enveloppe) seront également légèrement plus chers, à 1,8 euro contre 1,7. Crelan annonce aussi des hausses de tarifs: de 4 à 4,50 euros par mois pour l'Economy Plus Pack (gratuit pour les moins de 24 ans), de 3 à 3,50 euros pour le même pack utilisé par les coopérateurs, de 24 à 30 euros par an pour le compte à vue. ING fait par ailleurs de son Compte vert un service bancaire universel qui garantit des services abordables pour les clients non numériques. A partir de janvier, soixante opérations de débit manuelles par an sont inclues dans le service, avec ensuite un coût de 1 euro à partir de la 61e opération. (Belga)