Nouveau le 1er janvier - La facture d'énergie simplifiée

La facture d'énergie sera plus simple et plus claire pour le consommateur à partir du 1er janvier 2022. Un arrêté royal établit désormais les exigences minimales auxquelles doivent répondre les factures et les informations de facturation pour le gaz et l'électricité.Présentées sur deux pages, les informations seront divisées en cinq sections différentes pour les identifier clairement: "Informations essentielles sur le contrat", "Quoi, où et comment dois-je payer ou récupérer un montant", "J'ai une question", "Comparer les contrats et changer" ainsi que "Gérer sa consommation d'énergie". Les "petits caractères" seront également supprimés. Cette simplification doit permettre aux consommateurs de mieux comparer et contrôler leur consommation d'énergie, ce qui était auparavant plus difficile à cause d'un enchevêtrement de charges et de coûts sur la facture énergétique. Selon un rapport de la Commission de régulation de l'électricité et du gaz (Creg), la facture d'énergie actuelle est trop longue et illisible pour de nombreuses personnes, notamment celles en situation de pauvreté énergétique. (Belga)