Nouveau le 1er janvier - Les tarifs sociaux pour le gaz et l'électricité à nouveau en hausse

Les tarifs sociaux pour le gaz et l'électricité augmenteront à nouveau au 1er janvier. En un an, le tarif social pour l'électricité a augmenté de 36% et celui pour le gaz de 45%, selon la Creg, la commission de régulation.Le tarif social pour l'électricité et/ou le gaz naturel est un tarif réduit réservé à certaines catégories de personnes ou ménages comme les allocataires sociaux. Il est identique chez tous les fournisseurs d'énergie et inclut la composante énergie, la composante distribution (tarif du réseau de distribution) et la composante transport (tarif du réseau de transport). Depuis le 1er juillet 2020, la Creg fixe le montant du tarif social tous les trois mois. En raison des prix élevés de l'énergie, les tarifs sociaux augmentent depuis un certain temps. Par rapport au premier trimestre 2021, le tarif de l'électricité en janvier, février et mars sera plus élevé de 36% et celui du gaz de 45%. Par rapport au quatrième trimestre, il s'agit respectivement d'une augmentation de 8,2% et 10,5%. (Belga)