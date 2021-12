20 ans de l'euro fiduciaire: 20 grandes dates de l'histoire de la monnaie unique

1) 1979: lancement du Système monétaire européen (SME). Il prévoit notamment un encadrement des marges de fluctuations de monnaies européennes autour d'un cours monétaire, l'ECU qui n'est pas une monnaie.

2) 1989: le Rapport Delors sur l'Union économique et monétaire propose un plan en trois phases pour arriver à la création d'une monnaie unique et d'une banque centrale européenne. 3) 7 février 1992: signature du traité de Maastricht contenant les dispositions nécessaires pour mettre en ?uvre l'union monétaire. Le Royaume-Uni et le Danemark obtiennent des options de retrait pour ne pas participer à l'union monétaire qui se traduirait par l'introduction de l'euro. 4) 1er novembre 1993: entrée en vigueur du traité de Maastricht. 5) 15 et 16 décembre 1995: engagement formel des 15 États membres de l'UE en faveur d'une monnaie unique, assorti d'un calendrier, lors du Sommet européen de Madrid. Le nom "euro" et le sigle "?" sont adoptés à cette occasion. 6) 1997: le Pacte de stabilité et de croissance est adopté par tous les pays membres au Conseil européen d'Amsterdam. 7) 1er janvier 1999: 11 États membres de l'Union européenne ont fixé leur taux de change, adopté une politique monétaire partagée (devant être conduite par la Banque centrale européenne) et introduit l'euro comme monnaie unique. Il s'agit au départ d'une monnaie électronique utilisée sur les marchés financiers et pour les paiements scripturaux. Trois ans plus tard, les billets et pièces en euros seront mis en circulation (euro fiduciaire). 8) 1er janvier 2001: la Grèce adopte l'euro. 9) 1er janvier 2002: les habitants de 12 pays de l'UE ont pour la première fois en main des billets et des pièces en euros. 10) 15 janvier 2002: 90% des paiements en espèces se font déjà en euros en Belgique. 11) Fin février 2002: fin d'une période transitoire de deux mois au cours de laquelle les Belges ont encore pu payer en francs belges. 12) 1er janvier 2007: la Slovénie rejoint la zone euro. 13) 1er janvier 2008: l'entrée de Chypre et de Malte dans la zone euro porte à 15 le nombre de pays de l'Union européenne ayant adopté la monnaie unique. 14) 1er janvier 2009: la Slovaquie rejoint la zone euro. 15) 1er janvier 2011: l'Estonie est le 17e État membre de la zone euro. 16) 26 juillet 2012: en pleine crise de la zone euro, le président de la BCE annonce urbi et orbi que la banque centrale fera tout ce qui est nécessaire pour sauver l'euro, c'est le resté célèbre "whatever it takes" de "super Mario" Draghi. 17) 1er janvier 2014: la Lettonie adopte l'euro. 18) 1er janvier 2015: la Lituanie adopte l'euro à son tour. 19) 2020 et 2021: la cour Constitutionnelle allemande critique la politique monétaire de la BCE, qui maintient les taux à des niveaux planchers, pénalisant les épargnants, et procède à des rachats massifs de dettes sur les marchés pour stabiliser l'économie face à la pandémie. 20) Aujourd'hui: l'euro est la monnaie de plus de 340 millions d'Européens vivant dans 19 pays de l'UE. L'euro représente 37,5% des paiements internationaux derrière le dollar (42,6%) et occupe la deuxième place derrière le billet vert en tant que monnaie la plus utilisée dans le monde pour les emprunts, les prêts et les réserves des banques centrales. Plus de la moitié des obligations vertes émises dans le monde le sont en euros. Les prochains pays à rejoindre la zone euro devraient être, dans quelques années, la Croatie et la Bulgarie. (Belga)